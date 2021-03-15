"Жить можно": Навальный опубликовал сообщение из колонии

По словам Навального, в ИК-2 царит идеальный порядок. Осужденные «стоят навытяжку и боятся лишний раз повернуть голову». При этом «никакого насилия и даже намека на него» Навальный в колонии не заметил.

«Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается», - поделился впечатлениями Навальный.

По словам оппозиционера, «если относиться ко всему с юмором, то жить можно».

Навальный сообщил, что состоит в категории заключенных, склонных к побегу. Поэтому табличка с именем и фото на его груди подчеркнута красной линией, а по ночам его присутствие в камере ежечасно проверяет охранник.

«Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют», - написал основатель ФБК.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.