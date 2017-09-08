Прилепин сообщил о смерти актера Пашинина

Писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в Facebook, что уехавший воевать добровольцем в украинскую армию актер Анатолий Пашинин , возможно, убит в бою.

«Пишут, актёра Пашинина убили в результате обстрела… Возможно, деза. И точно не мы. Мы вчера вообще никуда не стреляли, начальство не велит. Я даже не знаю, где его подраздел находится», — написал Прилепин.

Ранее стало известно, что актер Пашинин присоединился к украинской армии в качестве добровольца. Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».