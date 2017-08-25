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Газета.Ru

Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление

Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
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Представитель актера Анатолия Пашинина заявила, что актер не воюет на Донбассе, передает сайт kp.ru.
Российский актер Анатолий Пашинин уже месяц как воюет на Донбассе в составе батальона Украинской добровольческой армии. Он сейчас снимает сюжет для украинского телевидения о превращении «киношного героя в настоящего».
«Он не воюет на Донбассе. О его фото с автоматом, в каске и в окопе я не знаю. Наверное, это монтаж», — сказала она.
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Анатолий Пашинин
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