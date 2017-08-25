Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление

Представитель актера Анатолия Пашинина заявила, что актер не воюет на Донбассе, передает сайт kp.ru.

Российский актер Анатолий Пашинин уже месяц как воюет на Донбассе в составе батальона Украинской добровольческой армии. Он сейчас снимает сюжет для украинского телевидения о превращении «киношного героя в настоящего».

«Он не воюет на Донбассе. О его фото с автоматом, в каске и в окопе я не знаю. Наверное, это монтаж», — сказала она.