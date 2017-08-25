Прилепин пригрозил воюющему в Донбассе российскому актеру

«Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою», — заявил Прилепин.

Российский актёр Анатолий Пашинин, известный по ролям в фильмах «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в ряды украинских силовиков в июле 2017 года. В День независимости Украины, 24 августа, актёр находился на передовой, где, по его словам, праздник «имеет настоящий, неповторимый вкус», а «кровь и героизм — настоящие».

Пашинин переехал на Украину в 2014 году после государственного переворота. Актёр с самого начала акций протеста поддерживал действия активистов Майдана. Пашинин неоднократно высказывался за силовое решение кризиса в Донбассе. Захар Прилепин воюет на стороне ополченцев самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в звании майора армии.

Писатель заявил, что решение актёра участвовать в вооружённом конфликте на стороне Украины не вызывает у него личного уважения, однако отличает актёра от многих других «диванных экспертов».

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве.

Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.