Каховская ГЭС: угрозы, что может затопить, последние новости

В ночь на 6 июня появились сведения о разрушениях плотины Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ. В итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. «Рамблер» выяснил, как возможная авария на станции может отразиться на жизни региона.

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Каховская ГЭС, расположенная на реке Днепр, является шестой и самой нижней станцией в Днепровском каскаде. Ее основная задача – разгрузка энергетических пиков в системе, а также обеспечение питания засушливых районов Херсонской области и Крымского полуострова.

Она расположена в 100 км от Черного моря и в 60 км от Херсона. ГЭС имеет плотину длиной почти 4 км и высотой 16,5 м, а работу обеспечивают 28 гидрозатворов размером 12 на 9 м. Прямо перед плотиной находится забор воды в Северо-Крымский канал.

Мощность Каховской ГЭС составляет до 335 МВт, а ее запуск состоялся 19 октября 1959 года. С появлением станции вода в Днепре поднялась на 16 м. Каховское водохранилище имеет объем более 18 км³, что превышает суммарный объем Киевского, Кременчугского и Каневского водохранилищ. Оно образовано земляной дамбой, ГЭС и дополнительными шлюзами, через которые можно сбрасывать воду в обход турбин.

Что может затопить в случае подрыва ГЭС

Эксперты расходятся во мнениях, какие последствия будут в случае разрушения Каховской ГЭС. Некоторые утверждают, что это в принципе маловероятно, так как ее сложно разрушить из-за особенностей строения. Но в любом случае будут затоплены несколько десятков поселений до Антоновского моста, включая Херсон. Кроме того, это приведет к долгой выливке воды. Разрушения затронут как левый берег Днепра, так и более высокий правый.

Отсутствие сухопутной переправы между правым и левым берегами на 200 км вокруг приведет к сложностям с поставками для российской армии. Также начнутся сложности с доставкой воды в Днепропетровскую и Запорожскую области. Кроме того, хлынувшая вода повредит инфраструктуру и поля.

При этом эксперты отмечают отсутствие угрозы для Запорожской АЭС, которая находится выше по течению.

Последствия для Крыма