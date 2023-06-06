$81.33+0.4587.03-0.07

Стало известно о рухнувшей опоре Каховской ГЭС

Плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, на данный момент идет затопление территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

СМИ сообщили о рухнувшей опоре Каховской ГЭС
© РИА Новости

Как указал источник, прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было.

«Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — подчеркнул он.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг информацию о подрыве украинскими войсками Каховской ГЭС.

О том, что ВСУ нанесли удар по ГЭС стало известно из Telegram-каналов в ночь с понедельника на вторник, с 5 по 6 июня. Источники рассказали, что уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться.

Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий