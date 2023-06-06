В МАГАТЭ сделали заявление по Каховской ГЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что ознакомлены с информацией о повреждениях Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Заявление агентства приводится в Twitter.

В МАГАТЭ отметили, что следят за ситуацией и подчеркнули, что прямые риски для ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС) отсутствуют.

«МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на Каховской ГЭС, эксперты на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции», — говорится в публикации.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал журналистам, что максимальный уровень воды после прорыва Каховской ГЭС достиг 12 метров. По словам Леонтьева, вода сойдет через несколько дней.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции.