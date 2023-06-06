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В МАГАТЭ сделали заявление по Каховской ГЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что ознакомлены с информацией о повреждениях Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Заявление агентства приводится в Twitter.

В МАГАТЭ отметили, что следят за ситуацией и подчеркнули, что прямые риски для ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС) отсутствуют.

«МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на Каховской ГЭС, эксперты на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции», — говорится в публикации.

Стало известно о рухнувшей опоре Каховской ГЭС

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал журналистам, что максимальный уровень воды после прорыва Каховской ГЭС достиг 12 метров. По словам Леонтьева, вода сойдет через несколько дней.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции.

На Каховской гидроэлектростанции приступили к сбросу воды из водохранилища. Власти Новой Каховки сообщали, что уровень воды в нем поднялся до критической отметки.

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