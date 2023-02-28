Беспилотник, упавший около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья, оказался иностранным. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным", - сказал собеседник агентства.

Беспилотный летательный аппарат упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, БПЛА заметили возле газового объекта в деревне Губастово. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.

Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в поселке Новый. По его информации, в результате оказалась повреждена хозяйственная постройка животноводческой фермы. Мирные граждане не пострадали.

До этого два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. По информации Telegram-канала Shot, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Минобороны России позже рассказали, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА на Кубани и в Адыгее. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ потеряли управление и отклонились от заданной траектории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника неподалеку от Коломны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — заявил он.

Воробьев подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие органы занимаются ситуацией. Безопасности жителей ничего не угрожает.

Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото. Снимки с места падения появились в Telegram-канале Shot.

Telegram-канал Mash

По данным издания, упавший беспилотник мог может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».

В "Газпроме" раскрыли детали падения беспилотника у своего объекта в Подмосковье, сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на руководство станции, рядом с которой произошел инцидент.

БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск" к югу от Коломны.

"Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ", – отмечается в сообщении.

Руководство станции уточнило, что на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, в данный момент газокомпрессорная станция работает в штатном режиме.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 28 февраля Вооруженные силы Украины предприняли попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, передает РИА Новости.

Отмечается, что подразделениями радиоэлектронной борьбы украинские дроны были сбиты. Один упал в поле, другой, отклонившись от траектории, не повредил инфраструктуру.

Ранее 28 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что на территории республики, в поселке Новом Гиагинского района, зафиксировали падение неустановленного летательного аппарата. В сети также распространилось соответствующее видео. Чиновник подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал,

В этот же день СМИ сообщили, что в Туапсе ночью произошел пожар на нефтебазе. По данным городской администрации, его площадь составила 200 кв. метров, огонь потушили, никто не пострадал. При этом очевидцы сообщили о взрывах, предшествовавших пожару, а в районе нефтебазы заметили беспилотник.

Три беспилотника упали в понедельник в Белгороде. В результате падения дронов в ближайших домах выбило окна, а также получили повреждения автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили", - написал он.

Гладков отметил, что спецслужбы уже занимаются ситуацией.

"Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия", - добавил губернатор.

В ночь на 28 февраля в Туапсе и Белгороде на нескольких объектах произошли взрывы и пожары. Одна из версий – атака беспилотников ВСУ. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором назвал способы борьбы с БПЛА ВСУ.

Информацию предоставил новостной портал «Московский Комсомолец».

Исходя из его слов, российская ПВО должна быть в полной готовности. Однако поставить на каждый важный объект по такой системе невозможно, так как требуется большое количество времени.