Беспилотник, упавший около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья, оказался иностранным. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.
"Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным", - сказал собеседник агентства.
Беспилотный летательный аппарат упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По данным издания, БПЛА заметили возле газового объекта в деревне Губастово. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.
Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в поселке Новый. По его информации, в результате оказалась повреждена хозяйственная постройка животноводческой фермы. Мирные граждане не пострадали.
До этого два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. По информации Telegram-канала Shot, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища.
В результате происшествия никто не пострадал.
В Минобороны России позже рассказали, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА на Кубани и в Адыгее. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ потеряли управление и отклонились от заданной траектории.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника неподалеку от Коломны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — заявил он.
Воробьев подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие органы занимаются ситуацией. Безопасности жителей ничего не угрожает.
Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото. Снимки с места падения появились в Telegram-канале Shot.
По данным издания, упавший беспилотник мог может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».
В "Газпроме" раскрыли детали падения беспилотника у своего объекта в Подмосковье, сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на руководство станции, рядом с которой произошел инцидент.
БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск" к югу от Коломны.
"Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ", – отмечается в сообщении.
Руководство станции уточнило, что на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, в данный момент газокомпрессорная станция работает в штатном режиме.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 28 февраля Вооруженные силы Украины предприняли попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, передает РИА Новости.
Отмечается, что подразделениями радиоэлектронной борьбы украинские дроны были сбиты. Один упал в поле, другой, отклонившись от траектории, не повредил инфраструктуру.
Ранее 28 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что на территории республики, в поселке Новом Гиагинского района, зафиксировали падение неустановленного летательного аппарата. В сети также распространилось соответствующее видео. Чиновник подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал,
В этот же день СМИ сообщили, что в Туапсе ночью произошел пожар на нефтебазе. По данным городской администрации, его площадь составила 200 кв. метров, огонь потушили, никто не пострадал. При этом очевидцы сообщили о взрывах, предшествовавших пожару, а в районе нефтебазы заметили беспилотник.
Три беспилотника упали в понедельник в Белгороде. В результате падения дронов в ближайших домах выбило окна, а также получили повреждения автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили", - написал он.
Гладков отметил, что спецслужбы уже занимаются ситуацией.
"Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия", - добавил губернатор.
В ночь на 28 февраля в Туапсе и Белгороде на нескольких объектах произошли взрывы и пожары. Одна из версий – атака беспилотников ВСУ. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором назвал способы борьбы с БПЛА ВСУ.
Информацию предоставил новостной портал «Московский Комсомолец».
Исходя из его слов, российская ПВО должна быть в полной готовности. Однако поставить на каждый важный объект по такой системе невозможно, так как требуется большое количество времени.
Удары вражеских дронов, считает Гурулев, «будут невозможны, когда на российской территории перестанет работать система Navstar (GPS)». Генерал-лейтенант отмечает, что если спутники GPS «перестанут работать, то эти беспилотники никуда не долетят».