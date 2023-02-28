Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника неподалеку от Коломны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — заявил он.
Воробьев подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие органы занимаются ситуацией. Безопасности жителей ничего не угрожает.
Напомним, что 28 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать гражданские объекты в России при помощи беспилотников. Сообщалось о падении летательных устройств в Адыгее и возле Туапсе.
В Минобороны РФ подчеркивали, что атаки были предотвращены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и сбились с курса. Один из них упал в поле, второй не нанес вреда атакуемому объекту.