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37 минут назад

Воробьев заявил о падении украинского беспилотника в Подмосковье

Никита Бородкин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника неподалеку от Коломны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника
Фото: Телеграм-канал BazaТелеграм-канал Baza

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — заявил он.

Воробьев подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие органы занимаются ситуацией. Безопасности жителей ничего не угрожает.

Напомним, что 28 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать гражданские объекты в России при помощи беспилотников. Сообщалось о падении летательных устройств в Адыгее и возле Туапсе.

В Минобороны РФ подчеркивали, что атаки были предотвращены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и сбились с курса. Один из них упал в поле, второй не нанес вреда атакуемому объекту.

Происшествия,Андрей Воробьев,Минобороны России,ФСБ,
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