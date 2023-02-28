Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника неподалеку от Коломны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал Baza Телеграм-канал Baza

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — заявил он.

Воробьев подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие органы занимаются ситуацией. Безопасности жителей ничего не угрожает.

Напомним, что 28 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать гражданские объекты в России при помощи беспилотников. Сообщалось о падении летательных устройств в Адыгее и возле Туапсе.