В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
28 февраля

Появились снимки с места падения беспилотника в Подмосковье

Lenta.ru

Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото. Снимки с места падения появились в Telegram-канале Shot.

Появились снимки с места падения беспилотника в Подмосковье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, упавший беспилотник мог может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе Подмосковья.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на 28 февраля пытались атаковать беспилотниками объекты на юге России. Эту информацию раскрыло Министерство обороны.

Другое,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий