Появились снимки с места падения беспилотника в Подмосковье

Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото. Снимки с места падения появились в Telegram-канале Shot.

По данным издания, упавший беспилотник мог может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе Подмосковья.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.