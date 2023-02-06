Геофизик прокомментировал землетрясение в Турции

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с Рамблером прокомментировал землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло в Турции в ночь на 6 февраля.
Вместе с тем специалист отметил, что у турецких сейсмологов не было возможности предсказать землетрясение непосредственно перед началом толчков.
"Ни у кого не было шансов это сделать, потому что пока не существует возможностей делать надежные краткосрочные прогнозы", — подчеркнул эксперт.
Геофизик также прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, рассказавшей ранее, что российская делегация застала землетрясение в Багдаде во время визита в Ирак. По словам дипломата, она ощущала не толчок, а долгое колебание, длившееся "пару минут".
"Чем дальше от эпицентра землетрясения, тем слабее толчки. Но при сильном землетрясении они ощущаются на больших расстояниях. А магнитуда (в Турции) была около 8 - это очень сильное землетрясение.
Магнитуда фиксируется в очаге землетрясения, а на поверхности регистрируется интенсивность в баллах. Приборы зафиксировали колебания по всему земному шару, но люди ощущали последствия землетрясения на расстоянии до нескольких сотен километров. В Москве, например, колебания тоже были, только их никто не ощущал. Они были настолько слабыми, что не дотягивали даже до одного балла", — сказал он.
Шебалин добавил, что после землетрясения в Турции "в течение какого-то времени будут происходить новые толчки".
"Насколько сильными они будут - это другой вопрос. Поскольку было много повторных толчков магнитудой 6, то, по-видимому, толчки магнитудой 6 будут повторяться. Но о временном периоде пока говорить сложно. Чтобы привести соответствующие оценки, нужно подождать и получить информацию хотя бы о первых 12 или 24 часах после землетрясения, тогда можно будет говорить о том, насколько быстро спадает высокая активность. Тогда станет понятно - это будут дни или недели", — рассказал Шебалин.
В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке). Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести. Многие здания в Турции и Сирии были разрушены. В районах, где они находятся, начались поисково-спасательные работы. По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибло 284 человека и пострадали 2323, в Сирии погибли 237 человек и 639 пострадали.