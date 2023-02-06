Геофизик прокомментировал землетрясение в Турции

"Чем дальше от эпицентра землетрясения, тем слабее толчки. Но при сильном землетрясении они ощущаются на больших расстояниях. А магнитуда (в Турции) была около 8 - это очень сильное землетрясение.



Магнитуда фиксируется в очаге землетрясения, а на поверхности регистрируется интенсивность в баллах. Приборы зафиксировали колебания по всему земному шару, но люди ощущали последствия землетрясения на расстоянии до нескольких сотен километров. В Москве, например, колебания тоже были, только их никто не ощущал. Они были настолько слабыми, что не дотягивали даже до одного балла", — сказал он.