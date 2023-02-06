Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 284

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате землетрясения в стране погибло 284 человека и пострадали 2323. Об этом сообщает Anadolu.
Больше всего погибших и пострадавших - в городах Мараш, Газиантеп, Малатья. Десятки людей в этих и других городах числятся пропавшими без вести.
В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке). По последним данным, в Сирии погибли 237 человек и 639 пострадали.
Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.
Многие здания в Турции и Сирии были разрушены. В районах, где они находятся, начались поисково-спасательные работы.