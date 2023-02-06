Захарова рассказала о «необычном» характере землетрясения в Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская делегация застала землетрясение во время визита в Ирак в Багдаде. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что «в командировках такое бывает».

«Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут», - рассказала представитель МИД.

По ее словам, чуть позже все повторилось «в более лёгкой форме».

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно продолжалось более 30 секунд и ощущалось в соседних провинциях и в Сирии.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 76 человек, пострадали 440.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.