Британского офицера заподозрили в причастности к теракту на Крымском мосту

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста.

В своем Telegram-канале Луговой утверждает, что британец является активным участником и исполнителем антироссийских программ, а также специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам.

«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил Луговой.

По мнению депутата, в случае подтверждения информации, британского офицера нужно признать террористом. Луговой уверяет, что в 2014 году Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту». Он добавил, что в СМИ ранее попала переписка Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом «о планах по уничтожению моста».

Накануне Луговой заметил, что Доннели является советником главы МИД Литвы.

Сотрудники британских спецслужб из MI6 составили план по уничтожению Крымского моста с помощью военных водолазов, морских беспилотников и крылатых ракет. О вероятной роли Лондона в диверсии сообщает портал Grayzone со ссылкой на документы, полученные анонимным источником.

«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва моста через Керченский пролив при участии специально подготовленных украинских солдат», — говорится в публикации портала.

Отмечается, что план составил сотрудник разведки Британии Хью Уордом по запросу советника генсека НАТО Криса Донелли. Позднее Уордом заявил, что занимался разработкой подобного плана, но не подтвердил, был ли план доставлен и принят украинскими властями.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. В результате обрушились два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Российские власти назвали это терактом, организованным при участии украинских спецслужб.

Чрезвычайно важно, конечно, понять, что и каким образом произошло на Крымском мосту. Чтобы пресечь подобное впредь. Но не менее существенно определить, и кто это сделал?

Обратите внимание, как четко все было проделано. Грузовой автомобиль, доверху груженный взрывчаткой, не просто беспрепятственно проехал на мост. Его появление там было точно синхронизировано с движением по мосту огромного грузового составом с топливом. А сам подрыв, похоже, случился ровно в тот момент, когда шедшие параллельными курсами и с одинаковыми скоростями поезд и грузовик поравнялись. В эти мгновения расстояние между ними стало просто мизерным для столь могучего заряда, который был приведен в действие.

И еще один важный, на мой взгляд, штрих. Если разрушение части Крымского моста началось с подрыва груженного взрывчаткой автомобиля, то определенно там был задействован не простой автомобиль. А особым образом оборудованный. Потому что среди наших противников точно нет ни шахидов, ни своих капитанов Гастелло. По крайней мере, ничего подобного прежде на российско-украинском фронте не фиксировалось.

Стало быть, водитель грузовика определенно должен был покинуть кабину за время, достаточное, чтобы уцелеть. Спрыгнув, к примеру, с проезжей части в воды Керченского пролива. Где его, возможно, уже ожидали те, кому это было очень нужно.

Но в таком случае для завершения операции и сам автомобиль должен был быть оборудованным. таким образом, чтобы на завершающем этапе диверсии им могли управлять дистанционно. Предположим, с проходившего в визуальной видимости от моста иностранного судна. Или с чужого для нас самолета-разведчика, подобные которому из того района давно не вылезают.

Пока это, естественно, лишь предположения. Но если в главном они подтвердятся – вопросов к организаторам охраны и обороны Крымского моста из состава Росгвардии и ФСБ будет просто уйма. С соответствующими оргвыводами относительно тех должностных лиц, которые годами браво твердили нам, что над охраняемым ими стратегическим объектом и муха не пролетит без разрешения Москвы.

Нас наверняка будут уверять, что эта просто на загляденье организованная и безупречно проведенная диверсия на одном из самых тщательно охраняемых Россией объектов – дело рук исключительно украинских диверсантов. Скорее всего, подчиненных Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Но так ли это?

Потому что если в ГУР и впрямь сидят такие умельцы – что мешало им вывести из строя Крымский мост еще раньше? Допустим, в разгар курортного сезона на полуострове. Тогда размеры катастрофы выглядели бы еще более внушительно. По крайней мере – в публичном пространстве.

Поэтому, скорее всего, к усилиям ГУР на этом направлении в последние недели и месяцы почти определенно подключился кто-то намного более опытный и квалифицированный в диверсионной работе. Похоже, что мы вправе предположить – кто именно?

Чтобы прийти к правильным, скорее всего, выводам, попытаемся проанализировать несколько фактов.

Еще 23 апреля 2022 года, то есть ровно через два месяца после начала российской спецоперации, агентство РИА «Новости» со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщило, что в эту страну из города Херефорд прибыли как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Состав одной – как минимум 8-10 человек. Сколько во второй тогда не было известным.

О задачах британских диверсантов тогда оставалось только догадываться. Но давно известно, что люди, которые служат в SAS, считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов.

«Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные – профильные специалисты… С большой долей вероятности, данные спецы прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельности диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска», – добавил в разговоре с корреспондентом РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства.

Еще известно, что спецназовцы SAS прежде достаточно результативно участвовали в Корейской войне, в конфликте в Северной Ирландии, в войне Великобритании с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, в событиях в Персидском заливе и в афганской кампании НАТО. И повсюду их главными задачами становилось разрушение штабов, командных пунктов противника, железнодорожных узлов, складов боеприпасов и оружия и прочее.

Чаще всего на перечисленные объекты наводилась своя боевая авиация. Однако в условиях противодействия мощной системы ПВО (а наличие таковой у российского Крымского моста – не секрет) или при малых размерах выбранной цели в дело вступали отряды особого назначения этой спецслужбы.

В июне нынешнего года присутствие британских диверсантов на Украине подтвердили и на Западе. Американский журналист-расследователь Сет Харп опубликовал свою переписку с наемником из США, который рассказал, что на Украине воюют бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). И даже, мол, уже несут потери от «дружественного огня» неопытных солдат из Украины. «Мы потеряли снайпера британского спецназа SAS. Боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как его экипаж никто не предупредил», – рассказал наемник расследователю Харпу.

В июне же Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что для чего-то сумело добыть подробную техническую документацию по Крымскому мосту. По логике, это было необходимо, чтобы заранее рассчитать самые уязвимые с точки зрения диверсантов точки главного на сегодняшний день моста России.

Наконец, 15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко похвастался, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. И подтвердил это фотографиями, сделанными за столом переговоров. По ним и выяснилось, что за столом в тот день сидел и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. То есть уровень – выше некуда.

Между тем, сам факт таких переговоров в Лондоне мог свидетельствовать только об одном: Британия самым непосредственным образом вместе с украинцами готовится участвовать в уничтожении Крымского моста. Иначе, о чем же еще было советоваться в ее столице?

А какими средствами для такой диверсии англичане могли располагать на Украине? Спецами из SAS. Больше никем для осуществления столь деликатного дела.

17 августа и у нас, и на Западе появились предположения, что перед Крымским мостом SAS «размялась» в нашей Курской области. В этот день там были подорваны опоры ЛЭП у поселков Прямицыно и Любицкое, которые находятся в 44 километрах друг от друга и ведут к Курской АЭС. Все это грозило большими технологическими бедами на атомной станции. Но российскому персоналу удалось предотвратить худшее. Но тех, кто это затеял, задержать не удалось. Что лишний раз убеждало: против нас работают люди высшей диверсионно-разведывательной квалификации.

А только теперь для тесного тандема SAS и ГУР настала, видимо, очередь Крымского моста.

Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки опроверг сведения о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я ничего не слышал об этом», — сказал Кариуки, отвечая на вопрос агентства о том, действительно ли у Британии есть планы уничтожить мост, соединяющий Крым с остальной территорией России.

Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту поручено расследовать главному следственному управлению центрального аппарата СКР. Разбираться в обстоятельствах ЧП будет спецуправление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. Такие детали о ходе следствия раскрыли источники «Коммерсанта».

Как пишет газета, работу следователей курирует начальник ГСУ генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников. На особом контроле расследование находится и у главы СК Александра Бастрыкина.

Помогают следственной группе из нескольких десятков человек, в том числе и военных следователей, специалистов МВД, Минобороны и ФСБ. Последняя представлена экспертами-взрывотехниками и специалистами «двойки». Отмечается, что благодаря взаимодействию между ними было раскрыто совершенное в августе этого года в Подмосковье резонансное убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной.

В рамках расследования назначено несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая, которая должна установить состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, находившегося, по данным СК, в грузовике. По предварительным данным, в нем могло быть удобрение на основе аммиачной селитры, которое не должно было вызвать подозрений в случае проверки, возможно, усиленное фабричной взрывчаткой.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что ведомство установило организатора теракта на Крымском мосту — им является Главное управление разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».

«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

По данным российской спецслужбы, соучастниками преступления стали 12 человек, Буданов контролировал действия агентов и их сообщников.

По информации ФСБ, исполнители закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправили груз из морского порта Одессы в болгарский Русе. Груз был растаможен 29 сентября — 3 октября в Ереване, там же документы подменили и отправителем стало уже другое юридическое лицо, а получателем — московское ООО «Лидер».

4 октября грузовик DAF пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября его разгрузили на оптовой базе Армавира, где документы снова изменили: отправителем указали компанию в Ульяновске, а получателем — несуществующую организацию в Крыму.

Уточняется, что в переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а впоследствии в Армению, задействовали троих граждан Украины, граждан Грузии и гражданина Армении.

Движение по разрушенной при взрыве правой стороне Крымского моста возобновится в декабре 2022 года. Такую дату назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РБК».

5 декабря возобновится движение по одной из полос, 20 декабря — по второй. Работы по восстановлению другой стороны моста, которая пострадала в меньшей степени, планируют завершить до 30 марта.

Согласно расчетам, полностью все строительные работы закончат к июлю 2023 года. Хуснуллин добавил, что второй железнодорожный путь на Крымском мосту может быть запущен в сентябре 2023-го.