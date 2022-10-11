Раскрыты детали расследования взрыва на Крымском мосту

Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту поручено расследовать главному следственному управлению центрального аппарата СКР. Разбираться в обстоятельствах ЧП будет спецуправление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. Такие детали о ходе следствия раскрыли источники «Коммерсанта».
Как пишет газета, работу следователей курирует начальник ГСУ генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников. На особом контроле расследование находится и у главы СК Александра Бастрыкина.
Помогают следственной группе из нескольких десятков человек, в том числе и военных следователей, специалистов МВД, Минобороны и ФСБ. Последняя представлена экспертами-взрывотехниками и специалистами «двойки». Отмечается, что благодаря взаимодействию между ними было раскрыто совершенное в августе этого года в Подмосковье резонансное убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной.
В рамках расследования назначено несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая, которая должна установить состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, находившегося, по данным СК, в грузовике. По предварительным данным, в нем могло быть удобрение на основе аммиачной селитры, которое не должно было вызвать подозрений в случае проверки, возможно, усиленное фабричной взрывчаткой.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.