Раскрыты детали расследования взрыва на Крымском мосту

Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту поручено расследовать главному следственному управлению центрального аппарата СКР. Разбираться в обстоятельствах ЧП будет спецуправление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. Такие детали о ходе следствия раскрыли источники «Коммерсанта».

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Как пишет газета, работу следователей курирует начальник ГСУ генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников. На особом контроле расследование находится и у главы СК Александра Бастрыкина.

Помогают следственной группе из нескольких десятков человек, в том числе и военных следователей, специалистов МВД, Минобороны и ФСБ. Последняя представлена экспертами-взрывотехниками и специалистами «двойки». Отмечается, что благодаря взаимодействию между ними было раскрыто совершенное в августе этого года в Подмосковье резонансное убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной.

В рамках расследования назначено несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая, которая должна установить состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, находившегося, по данным СК, в грузовике. По предварительным данным, в нем могло быть удобрение на основе аммиачной селитры, которое не должно было вызвать подозрений в случае проверки, возможно, усиленное фабричной взрывчаткой.