Раскрыт статус Собчак в деле о вымогательстве

Ведущая Ксения Собчак является одной из подозреваемых в деле о вымогательстве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

Ранее правоохранители задержали по этой же статье коммерческого директора знаменитости Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Последнему уже предъявлено обвинение, однако фигурант отрицает свою причастность к преступлению.

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На данный момент артистка находится за границей. В ее подмосковном доме прошли обыски. Стражи порядка считают, что Собчак владеет Telegram-каналом, для которого вымогали денежные средства.

Раскрыты подробности показаний Кирилла Суханова против журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательствах. Об этом сообщают «Вести. Дежурная часть».

По данным издания, полицейские допросили коммерческого директора журналистки, и он рассказал, что Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Именно после этого было решено задержать и допросить телеведущую, однако Собчак узнала об этом и улетела из страны.

26 октября сообщалось, что для того, чтобы запутать оперативников, Собчак накануне купила билеты на самолет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Однако журналистка так и не воспользовалась авиабилетами, уехав вместо этого в Литву через Белоруссию в ночь на 26 октября.

Оперативная группа выезжала для задержания журналистки после того, как в ее доме были проведены обыски.

О задержании Суханова в рамках уголовного дела стало известно 25 октября. Также был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. По некоторым данным, они фигурируют в деле о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск. Об это сообщил корреспондент Михаил Емелин.

«Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, но находится ли сейчас хозяйка в дома или нет, сказать сложно. По крайней мере ее автомобиль стоит рядом с гаражом», — цитирует слова корреспондента Пятый канал.

Он добавил, что на парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Об этом сообщает RT в Telegram со ссылкой на источник.

По информации источника RT, журналистка покинула страну 24 октября, а ближе к ночи того же дня был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

Стало также известно, что Собчак на автомобиле переехала границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву. Уточняется, что в машине было три пассажира и водитель.

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, которого задержали по делу директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, не признал вину. Об этом сообщает газета "Известия".

Адвокат Романовского Гаджи Алиев отметил, что подзащитному предъявили обвинение в вымогательстве. Следствие планирует ходатайствовать об аресте экс-главреда Tatler.

Ранее Собчак рассказала, что ее директор не выходил на связь с утра вторника, 25 октября. При этом она заявила, что не располагает информацией о задержании Суханова.

Позже в правоохранительных органах подтвердили, что Суханова доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве "для проведения следственных действий".

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, даже если у полицейских есть постановление о ее задержании. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.

Он пояснил, что журналистка не была задержана, следовательно, ее отъезд не является побегом из-под стражи.

Аграновский уточнил, что при наличии оснований для задержания правоохранители могут обратиться в суд с требованием избрать для нее заочную меру пресечения. При этом для начала ее должны объявить в международный розыск.

"Если бы она не скрылась, то при ее характеризующих данных… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад", – приводит слова Аграновского РИА Новости.

Журналистку Ксению Собчак, которая якобы уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова, могут объявить в международный розыск при наличии на то оснований. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на звездного адвоката Андрея Алешкина.

По его мнению, уголовное дело связано с самой журналисткой, так как помощники обычно действуют в интересах работодателя. Алешкин предположил, что Собчак допустила, что Суханов может дать против нее показания, поэтому "во избежание ответственности" покинула страну.

Адвокат добавил, что журналистку могут по решению суда заочно арестовать, а в этом случае ее арестуют в аэропорту по прилете в Россию.

"Если в процессе расследования будет установлено, что действия Ксении Собчак нанесли ущерб пострадавшему лицу, то по его иску этот урон могут возместить, наложив арест на движимое и недвижимое имущество ведущей", – добавил Алешкин.

Адвокат прокомментировал и выбор предполагаемого маршрута Собчак. По его словам, Белоруссия стала транзитной зоной для пересечения международных границ. Защитник пояснил, что российско-белорусскую границу можно пересечь по паспорту РФ.

"И выпускают в третьи страны тоже всех, потому что у нас нет никакой единой базы. Белорусские пограничники без запроса просто не знают, кому запрещен выезд из РФ", – указал Алешкин.