Появилось видео обыска дома у Ксении Собчак

В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск. Об это сообщил корреспондент Михаил Емелин.
«Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, но находится ли сейчас хозяйка в дома или нет, сказать сложно. По крайней мере ее автомобиль стоит рядом с гаражом», — цитирует слова корреспондента Пятый канал.
Он добавил, что на парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак.
Ранее сообщали, что коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. После этого СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию.