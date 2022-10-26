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17 минут назад

Стали известны подробности отъезда Собчак из России

Lenta.ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Об этом сообщает RT в Telegram со ссылкой на источник.

Стали известны подробности отъезда Собчак из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника RT, журналистка покинула страну 24 октября, а ближе к ночи того же дня был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

Стало также известно, что Собчак на автомобиле переехала границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву. Уточняется, что в машине было три пассажира и водитель.

Общество,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
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