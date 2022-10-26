Стали известны подробности отъезда Собчак из России

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Об этом сообщает RT в Telegram со ссылкой на источник.

По информации источника RT, журналистка покинула страну 24 октября, а ближе к ночи того же дня был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов .

Стало также известно, что Собчак на автомобиле переехала границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву. Уточняется, что в машине было три пассажира и водитель.