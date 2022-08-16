Серия взрывов в селе Майском произошла во вторник утром, после чего загорелась местная электроподстанция. Сообщалось также об эвакуации жителей села.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил о двух пострадавших среди гражданского населения, их жизням ничего не угрожает. В российском военном ведомстве сообщили, что взрывы произошли на «складе военного назначения» в результате диверсии.

«Идет специальная военная операция, в ходе которой российская армия успешно ликвидирует неонацистов из ВСУ. - отметил Джабаров. - На этом фоне украинским спецслужбам больше ничего не остается, как наносить подлые удары в глубоком российском тылу. Таких возможностей у них остается все меньше».

Склад военного назначения в Джанкое пострадал из-за диверсии, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", - заявили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в результате был нанесен ущерб гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.

"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - добавили там.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 06:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район Крыма) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Также сообщалось о двух пострадавших. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь.

В СМИ появилось видео, где показано возгорание на трансформаторной станции, расположенной рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма. Соответствующие кадры были опубликованы во вторник, 16 августа.

На кадрах показано, что горение происходит на территории трансформаторной станции. От пожара идут густые черные клубы дыма, а высота огня достигает нескольких метров.

Уголовное дело возбуждено по факту диверсии в районе населенного пункта Джанкой в Крыму сегодня утром. Об этом сообщает СК РФ.

Противоправные действия совершены на складе военного назначения. Повреждения получил сам склад, ряд гражданских объектов, электростанция, ЛЭП, железнодорожные пути и жилые дома. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, из опасного района эвакуированы три тысячи местных жителей. Введен режим ЧС регионального уровня.

После диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, людей в зону оцепления не пускают. Комиссия по оценке ущерба приступит к работе после того, как прекратятся взрывы.

Аксенов также сообщил, что после детонации боеприпасов в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера. Численность эвакуированных жителей населенных пунктов Майское и Азовское превысила три тысячи. 121 человек остановился во временных пунктах размещения.

Сообщения о взрывах боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма поступили утром 16 августа. По словам Аксенова, в результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией. По данным ведомства, из-за взрывов были повреждены линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.

После взрывов в результате диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма был задержан один мародер. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, мародер пытался вынести продовольствие из местного магазина. Дальнейшую оценку действиям задержанного дадут сотрудники регионального МВД.

Аксенов также заявил, что после диверсии Крыму был введен режим ЧС регионального характера. На данный момент численность эвакуированных жителей Майского и Азовского превысила три тысячи. Во временных пунктах размещения остановился 121 человек, среди которых 20 детей.

Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он призвал к убедительному ответному удару.

«Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета», — написал сенатор.

Заявление Клишаса появились на фоне ЧП на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Как заявили в Минобороны России, инцидент является диверсией. По последним данным, в результате ЧП серьезно пострадавших нет, несмотря на повреждения ряда жилых домов из-за взрыва на складе.

Произведенная 16 августа в Крыму диверсия могла быть результатом работы британского спецназа, предположил российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Как он утверждает, на полуострове действует диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), ранее сработавшая по штабу Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе.

После этого, как отмечает Леонков, имел место инцидент в Новофедоровке, а на этот раз диверсия произошла в Джанкое.

«Судя по маршруту диверсий — ДРГ уходит из Крыма», — написал военный эксперт.

По его словам, такая работа похожа на действия специального подразделения вооруженных сил Великобритании (SAS или Special Air Service), которое считается образцом для подразделений специального назначения во многих других странах по всему миру.

Украинские военные взяли на себя ответственность за взрывы в Джанкойском районе Крыма, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника. По его словам, детонация боеприпасов на военном складе — дело рук элитного подразделения.

Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, сказал, что ответственность за взрыв несет элитное украинское военное подразделение. Оно действовало в тылу, — говорится в публикации.

Из-за взрыва в Крыму турпоток может уменьшиться на 5-10 %. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Вероятно, будут те, кто выберет другое, «более спокойное», направление для отдыха», – сообщает АТОР.

Речь идет о туристах, которые только собираются ехать в Крым – осенью там наступает «бархатный сезон». Эксперты отмечают, что спрос и сейчас не назовешь высоким. И его падение не будет глобальным.

Отметим, что из-за спецоперации в Симферополе не работает аэропорт, поэтому туристы вынуждены добираться до полуострова на поездах и автобусах. Туроператоры отмечают, что таких отдыхающих примерно 95 %.