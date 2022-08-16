В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Аксенов рассказал о мародерстве после взрывов на военном складе в Крыму

Lenta.ru

После взрывов в результате диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма был задержан один мародер. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, мародер пытался вынести продовольствие из местного магазина. Дальнейшую оценку действиям задержанного дадут сотрудники регионального МВД.

Аксенов также заявил, что после диверсии Крыму был введен режим ЧС регионального характера. На данный момент численность эвакуированных жителей Майского и Азовского превысила три тысячи. Во временных пунктах размещения остановился 121 человек, среди которых 20 детей.

Утром 16 августа стало известно о взрывах на военном складе в Джанкойском районе Крыма. Аксенов сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны заявили, что пожар и детонация боеприпасов произошли в результате диверсии. В ведомстве также рассказали, что из-за взрывов были повреждены гражданские объекты, среди которых линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.

У военного аэродрома под Симферополем заметили клубы дыма

В Следственном комитете России «Ленте.ру» сообщили, что по факту диверсии в российской воинской части было возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Политика,Видео,Сергей Аксенов,Следственный комитет,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители