Аксенов рассказал о мародерстве после взрывов на военном складе в Крыму

После взрывов в результате диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма был задержан один мародер. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, мародер пытался вынести продовольствие из местного магазина. Дальнейшую оценку действиям задержанного дадут сотрудники регионального МВД.

Аксенов также заявил, что после диверсии Крыму был введен режим ЧС регионального характера. На данный момент численность эвакуированных жителей Майского и Азовского превысила три тысячи. Во временных пунктах размещения остановился 121 человек, среди которых 20 детей.

Утром 16 августа стало известно о взрывах на военном складе в Джанкойском районе Крыма. Аксенов сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны заявили, что пожар и детонация боеприпасов произошли в результате диверсии. В ведомстве также рассказали, что из-за взрывов были повреждены гражданские объекты, среди которых линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.