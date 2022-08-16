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38 минут назад

На Украине взяли ответственность за взрывы в Крыму

News.ru

Украинские военные взяли на себя ответственность за взрывы в Джанкойском районе Крыма, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника. По его словам, детонация боеприпасов на военном складе — дело рук элитного подразделения.

Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, сказал, что ответственность за взрыв несет элитное украинское военное подразделение. Оно действовало в тылу, — говорится в публикации.

Утром 16 августа администрация поселения Майское сообщила о детонации боеприпасов на севере полуострова. Часть людей покинула населенный пункт на личном транспорте или с соседями. Тех, кто пока не может этого сделать, но хочет временно покинуть зону рядом с ЧП, власти вывезут на автобусах.

Стало известно о повреждении железной дороги в Крыму после ЧП в Майском

Глава Крыма Сергей Аксенов при этом сообщил о двух пострадавших. По его словам, для обеспечения безопасности людей задействовали силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также экстренные службы.

Позднее в Минобороны России заявили, что склад пострадал в результате диверсии. Там отметили, что принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП.

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