Украинские военные взяли на себя ответственность за взрывы в Джанкойском районе Крыма, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника. По его словам, детонация боеприпасов на военном складе — дело рук элитного подразделения.

Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, сказал, что ответственность за взрыв несет элитное украинское военное подразделение. Оно действовало в тылу, — говорится в публикации.

Утром 16 августа администрация поселения Майское сообщила о детонации боеприпасов на севере полуострова. Часть людей покинула населенный пункт на личном транспорте или с соседями. Тех, кто пока не может этого сделать, но хочет временно покинуть зону рядом с ЧП, власти вывезут на автобусах.

Глава Крыма Сергей Аксенов при этом сообщил о двух пострадавших. По его словам, для обеспечения безопасности людей задействовали силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также экстренные службы.