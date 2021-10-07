Воспрепятствование задержанию: стоит ли мешать сотрудникам полиции

Хотя эмоциональная реакция на крики человека, к которому сотрудники полицию применяют силу, естественна, однако проходящим мимо гражданам не стоит вмешиваться в процесс задержания.

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Так руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Amulex.ru» Любовь Шебанова прокомментировала для "Рамблера" видео, на котором неравнодушный гражданин решил воспрепятствовать задержанию трех молодых людей, избивших в вагоне метро Романа Ковалева.

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"Вмешиваться в процесс задержания нельзя ни с позиции общественного наблюдателя, ни с позиции закона. Воспрепятствование деятельности должностного лица - это административное правонарушение (грозит наказание от штрафа до административного ареста)", - говорит Любовь Шебанова.

Юрист отмечает, что несведущие прохожие редко когда могут объективно оценить именно законность действий сотрудников правоохранительных органов. Ковалева рекомендует в таких ситуаций вести видеосъемку и обращаться в полицию.

"В подобной ситуации, если есть сомнения в правомерности действий сотрудников полиции самым правильным с позиции закона решением является звонок в полицию с просьбой проверить происходящее на предмет нарушений", - комментирует юрист.

В данном конкретном видеоролике юрист обратила внимание на то, что сотрудники полиции на камеру объясняют гражданам свои действия.

"Перед нами нет начала задержания. В настоящее время из СМИ известно о том, что рассматривается версия о совершении тяжкого преступления задержанными, так что высказаться о том имелись ли превышения полномочий затруднительно. Полагаю, оценку законности действий сотрудников при необходимости даст следственный комитет", - сообщила Любовь Шебанова.

Накануне три уроженца Дагестана избили в поезде, ехавшем по Арбатско-Покровской линии 25-летнего Романа Ковалева. Чуть позже все трое были задержаны полицией, при этом они угрожали сотрудникам ножом и перцовым баллончиком.