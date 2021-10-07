Избившие пассажира московского метро дагестанцы угрожали полицейским ножом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после избиения пассажира метро в вагоне на Арбатско-Покровской линии тремя приезжими из Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Фото: EPA EPA

По информации следствия, агрессивно настроенная компания жестоко избила молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу, один из нападавших продолжил бить его ногой по голове.

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«С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», – заявила Петренко.

Кроме того, нападавшие оказали сопротивление при задержании. Один из них угрожал двум полицейским, демонстрируя «колющий предмет, похожий на нож», а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях мужчин следователи видят признаки преступления по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), подчеркнула Петренко.

Тем временем в Общественной палате Дагестана соотечественников назвали идиотами. В интервью «Говорит Москва» член организации Алюсет Азизханов осудил действия молодых людей.

«Вот такие есть идиоты, которые себя и Дагестан позорят. Я бы хотел, чтобы по этим идиотам не судили обо всех дагестанцах. Конечно, все абсолютно осуждают это. Это из ряда вон выходящее. Периодически то там, то тут возникают, к сожалению, такие моменты. Ведут себя очень неадекватно, по-свински. Как можно было побить ни в чём не повинного человека?», – заявил общественник.

Азизханов добавил, что тут «ни религия, ни национальность» не имеют значения и подобных «подонков хватает во всех уголках страны». При этом «99% дагестанцев» осуждают их поступок.

Напомним, 6 октября трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне метро за то, что он заступился за девушку. Как сообщал Telegram-канал Mash, Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов шумели и приставали к девушкам, после чего одна из них сделала им замечание. В результате Ковалев заступился за нее, но мужчины напали на него, избили, а после выбежали из вагона на станции «Первомайская». Позднее их задержали.