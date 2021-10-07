Пьяные прохожие стали свидетелями задержания дагестанцев, которые избили москвича в метро, и вступились за них. Кадры публикует Telegram-канал «RT на русском».
На записи видно, как с криками «вы устроили здесь самосуд какой-то» мужчина подбегает к правоохранителям, которые удерживают одного из подозреваемых. Блюстителям правопорядка пришлось разъяснять настойчивым гражданам, что происходит, а также напомнить свидетелям о недопустимости нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Зверское избиение молодого человека в вагоне столичной подземки произошло накануне на глазах у других пассажиров. Участников нападения задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.