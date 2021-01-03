Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске

В Ижевске водитель протаранил автомобили на парковке жилого дома. Видео инцидента размещено в Telegram-канале Mash.
Все произошло в 04:00 по московскому времени. Пытаясь выехать со двора, лихач помял половину находящихся там машин. После этого горе-водитель покинул место ДТП, его сейчас разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что в Москве в новогоднюю ночь мужчина на «Мерседесе» протаранил здание театра Вахтангова. Как выяснили правоохранители, за рулем иномарки находился автомойщик, который угнал машину жены хоккеиста рижского «Динамо» Дениса Паршина.