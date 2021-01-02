«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате

За час до наступления нового года иномарка протаранила театр в центре Москвы . «Мерседес» на большой скорости врезался в фасад Театра Вахтангова на Арбате.

На опубликованных телеканалом «360» кадрах видно, как автомобиль вылетает на пешеходную зону и ударяется об стену здания. После ДТП из машины вышли четыре человека и ушли праздновать Новый год, бросив свой «Мерседес» на месте аварии. Судя по записи, происшествие обошлось без пострадавших.