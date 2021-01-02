Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Опубликовано видео тарана иномаркой Театра Вахтангова 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
За час до наступления нового года иномарка протаранила театр в центре Москвы. «Мерседес» на большой скорости врезался в фасад Театра Вахтангова на Арбате.
На опубликованных телеканалом «360» кадрах видно, как автомобиль вылетает на пешеходную зону и ударяется об стену здания. После ДТП из машины вышли четыре человека и ушли праздновать Новый год, бросив свой «Мерседес» на месте аварии. Судя по записи, происшествие обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что во французском Страсбурге в ночь на 1 января хулиганы сожгли десятки машин.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
01:06
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
Происшествия В мире
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение