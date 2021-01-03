Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео подробностей о виновнике тарана театра Вахтангова 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
Стало известно, кто устроил ДТП у театра Вахтангова на Арбате. Протаранившим фасад здания театра оказался мойщик автомобилей. Он угнал Mercedes-Benz супруги хоккеиста рижского «Динамо» Дениса Паршина и после аварии бросил его в центре Москвы. Полиция отследила весь путь угонщика по камерам наружного наблюдения. За несколько часов поездки на чужой иномарке молодой человек совершил примерно 60 нарушений.
Ранее сообщалось, что за час до боя курантов автомобиль протаранил театр Вахтангова на Арбате. После того, как машина врезалась в здание, из нее вышли четыре человека. Бросив Mercedes-Benz на месте ДТП, они отправились справлять Новый год.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Денис Паршин , Динамо Рига
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
00:53
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Видео с места падения самолета на жилой дом
00:48
Видео с места падения самолета на жилой дом
Происшествия В мире
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение