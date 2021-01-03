Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате

Стало известно, кто устроил ДТП у театра Вахтангова на Арбате. Протаранившим фасад здания театра оказался мойщик автомобилей. Он угнал Mercedes-Benz супруги хоккеиста рижского «Динамо» Дениса Паршина и после аварии бросил его в центре Москвы. Полиция отследила весь путь угонщика по камерам наружного наблюдения. За несколько часов поездки на чужой иномарке молодой человек совершил примерно 60 нарушений.
Ранее сообщалось, что за час до боя курантов автомобиль протаранил театр Вахтангова на Арбате. После того, как машина врезалась в здание, из нее вышли четыре человека. Бросив Mercedes-Benz на месте ДТП, они отправились справлять Новый год.