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Скончался журналист Борис Резник
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Скончался журналист Борис Резник 

Рамблер 2 часа назад
На 78-м году жизни скончался журналист Борис Резник. Об этом пишет «Коммерсантъ». Он работал в таких изданиях, как «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», «Известия» и «Огонек».
1/8  Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в Ржеве Тверской (Калининской) области.
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2/8  Он работал в таких изданиях, как "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", "Известия" и "Огонек", а также являлся депутатом Государственной Думы.
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3/8  Избирался депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого созывов.
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4/8  Был членом фракции "Единая Россия", занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в Ржеве Тверской (Калининской) области. Он работал в таких изданиях, как "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", "Известия" и "Огонек", а также являлся депутатом Государственной Думы.
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