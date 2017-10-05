Казнен второй российский заложник ИГ

Заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил СМИ, что второй заложник ИГ*, Григорий Цуркану, казнен. Об этом пишет «МК».



По словам Водолацкого, и Роман Заболотный, и Григорий Цуркану По словам Водолацкого, и Роман Заболотный, и Григорий Цуркану были казнены террористами сразу после записи видеообращения , опубликованного агентством «Амак» 3 октября.



По сведениям Водолацкого, после той части видеообращения, которая была выложена в интернет, Заболотному и Цуркану дали прочитать бумагу, согласно которой они вступили в ряды «Исламского государства». Когда пленные отказались зачитать бумагу на камеру, они были казнены.



Ранее ростовский депутат Анатолий Котляров сообщил, что по имеющимся сведениям, один из пленников, донской казак Роман Заболотный, Ранее ростовский депутат Анатолий Котляров сообщил, что по имеющимся сведениям, один из пленников, донской казак Роман Заболотный, убит боевиками

* Запрещенная на территории РФ организация