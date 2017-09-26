Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда



Отец обвиняемого в каннибализме и убийствах маньяка признал, что Дмитрий был ребенком со странностями. В первом классе он выпрыгнул из окна школы.

Мужчина рассказал, что будущий преступник был приемным — они с женой долго не могли завести своего ребенка, и решили усыновить мальчика из приюта. Появление сына сделало счастливой маму будущего убийцы. Отец Димы отметил, что ребенок рос замкнутым и тихим. Однако, по словам мужчины, иногда он "выкидывал номера". Однажды он выкинул из окна ручку, а потом выпрыгнул следом за ней. Когда мальчик подрос, он переехал в общежитие, где устроил поджог своей комнаты.



Приемный сын пошел по наклонной, вспоминает отец. "У него четыре судимости за кражи, огромное количество кредитов, в которых попечителем он называл меня. Мне приходится отключать телефон, потому что банки не престают мне звонить. Раньше я старался ему помогать, устраивал его на работу несколько раз, но все безуспешно. Сколько с ним не говори, взгляд у него часто стеклянный, смотрит сквозь тебя…", — приводит его слова газета "Живая Кубань".



В определенный момент чаша терпения мужчины переполнилась, и он прекратил общение с Дмитирием. Тот даже не позвал родителя на свою свадьбу, о которой приемный отец узнал совсем недавно и только от знакомых. О невесте он знает только то, что она работала медицинской сестрой, но была уволена за пьяные кутежи.



По информации Telegram-канала Mash!, сын Натальи сначала подумал, что Дмитрий съел его мать. Молодой человек не живет с родителями с детства — его воспитывают бабушка с дедушкой. Они рассказали, что женщина забыла своего ребенка, и звонила ему только чтобы потребовать денег.





Напомним, что Дмитрия Б. и его жену Наталью обвиняют в совершении серии страшных преступлений . По версии следствия, они 18 лет подряд убивали, расчленяли и поедали жителей Краснодара. Каннибалы сознались в 30 убийствах, но доказано пока только одно.



Сотрудникам полиции удалось выйти на серийных убийц по чистой случайности — Дмитрий п отерял телефон, на котором были страшные фотографии : селфи с фрагментом человеческой кисти во рту у мужчины и позирования с частями тел жертвы. Смартфон нашли рабочие, которые и передали его в участок.