У краснодарских каннибалов нашли семь пакетов с частями тел

Во время обыска в квартире задержанных в Краснодарском крае каннибалов полицейские нашли семь пакетов с замороженными останками. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Mash уточняет, что всего было обнаружено восемь частей тел и 19 лоскутов кожи, которую супруги снимали со своих жертв

Правоохранители попытаются установить личность убитых с помощью ДНК-экспертизы, если найдут возможных родственников.

Как отмечает паблик, если следователям удастся доказать 30 убийств, о которых заявили каннибалы, то муж и жена окажутся на втором месте по количеству жертв в истории России. Первое место занимает «битцевский маньяк» Александр Пичушкин.

Ранее СМИ написали о задержании семьи каннибалов , которые с 1999 года убивали и ели людей на территории Краснодарского края. Сообщалось, что правоохранителям удалось найти тела семерых убитых ими человек. При этом супруги могут быть причастны к гибели еще 30 человек. По неподтвержденным данным, женщина работала медсестрой в летном училище и «угощала» курсантов частями человеческих тел, выдавая их за тушенку.