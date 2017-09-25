Трагедия жизни кубанских людоедов



В деле "краснодарских каннибалов" — Натальи и Дмитрия Бакшеевых , которые подозреваются в убийствах , расчленении и поедании людей — еще много неясного. Но постоянно вскрываются новые подробности жизни супругов, узнав которые отношение к ним становится неоднозначным.

Оказывается у Натальи Бакшеевой много лет назад отобрали ребенка, из-за чего ее жизнь покатилась под откос. У Дмитрия Бакшеева было детдомовское детство, его усыновляли чужие люди, потом приемная мать умерла, а приемный отец с ним порвал, выяснил МК.



После задержания "краснодарских каннибалов" Наталью отправили пройти психиатрическую экспертизу в клинике. Специалисты признали ее вменяемой и здоровой. с одной-единственной оговоркой: "реактивной" реакцией, то есть на неожиданные стрессовые раздражители Наталья может отреагировать неадекватно. В остальном женщина здорова. На своих страницах в соцсетях она постит в основном милых котиков и свои фото.



Когда-то семья Натальи жила в Абхазии, потом уехала оттуда, судя по всему, после вооруженного конфликта. Наталью после смерти матери воспитывала бабушка, ветеран войны. Девушка училась в Армавирском медицинском училище, работала медсестрой в санчасти летного училища. Была красивой, подающей надежды. Коллеги того времени очень тепло о ней отзываются, говорят, что была "совершенно солнечным человеком". Есть и другие отзывы о ней, датированные чуть более поздним временем. Они совершено противоположны тем, "солнечным".



В первом браке у Натальи родился сын, сейчас ему должно быть около 20 лет. Закончился брак тем, что первый муж забрал сына и воспитывал его сам. Женщина стала опускаться. "Пила сильно, до чертиков Когда вместе работали, великолепный ответственный грамотный специалист. Потом алкоголь, и все прахом", — рассказала бывшая коллега. Те, кто знал женщину раньше, говорят: Наташа всегда была опрятной, следила за собой, хорошо училась… Но оставшись одна, сломалась. "Она в жизни хлебнула так, что вам и не снилось!", — пишут ее давние знакомые. Те, кто знает Наталью только последние годы, наоборот, обвиняет ее в пьянстве, воровстве и нечистоплотности.

