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СМИ: «спасенным» девушкам угрожают друзья убитого легкоатлета
Семьи девушек, за которых якобы вступился спортсмен-ходок Николай Иванов и поплатился за это жизнью, обратились к правоохранителям с просьбой обеспечить охрану свидетельницам.
По словам родственников, девушкам угрожают друзья убитого, сообщает «Лайф».
Как писал «Ридус», ранее на допросе одна из потерпевших сообщила, что Иванов и его друзья сами спровоцировали конфликт. Согласно ее версии, ныне подозреваемый Сулунбек Д. не приставал к ним, а наоборот — защищал.
По другой версии, Иванов получил смертельное ножевое ранение, когда пытался защитить девушек от хулигана.
Суд арестовал Сулунбека Д. до 14 ноября. Свою вину он не признает.
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