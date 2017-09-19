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Суд арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Иванова
Кузьминский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова 25-летнего Сулунбека Д. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Николай Иванов, предположительно, вступился на улице за девушек, к которым пристала компания. Один мужчина из компании ударил спортсмена ножом в живот. Иванов был госпитализирован. Врачам не удалось спасти его.
Ранее о погибшем спортсмене рассказала его тренер Татьяна Фролова.
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