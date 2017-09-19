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Российского легкоатлета убили в Москве

Российского легкоатлета убили в Москве
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Российский легкоатлет Николай Иванов скончался от ножевого ранения в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам источника, ночью 15 сентября у дома номер 25 на улице Генерала Кузнецова неизвестный ранил Иванова ножом. 23-летнего спортсмена госпитализировали, а спустя час он скончался.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Николай Иванов занимался спортивной ходьбой, был призером первенства России на дистанции 50 километров и Европейского отбора к юношеским Олимпийским играм 2010 года.
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ИТАР-ТАСС
МВД
Николай Иванов
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