Суд продлил арест обвиняемой в совершении ДТП с «пьяным мальчиком»

Автомобилистка Ольга Алисова , обвиняемая в смертельном наезде на шестилетнего мальчика в Подмосковье, будет ожидать возобновления судебных слушаний под арестом. О соответствующем судебном решении «Газете.Ru» сообщил источник в Железнодорожном суде Московской области.

Ранее Алисова была заключена под арест до 16 сентября . Суд пошел на эту меру после того, как женщина проигнорировала обязательную явку к следователю, сменила место работы и не проживала по указанному адресу. Согласно ч. 3 ст. 264 УК России подсудимой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ближайшее слушание по делу Алисовой назначено на 2 октября: в настоящее время ее адвокат Наталья Куракина , а также адвокаты потерпевшей стороны, Романа Шимко , находятся в отпуске.

Ранее фигурантка дела о ДТП в Балашихе обжаловала постановление об аресте, но безуспешно.