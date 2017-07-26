"Пьяного мальчика" сбили под разговор

Расследование громкого уголовного дела о ДТП с «пьяным мальчиком» в Балашихе завершено и передано в суд. Следствие подтвердило, что фигурантка дела, автомобилистка Ольга Алисова в момент наезда на шестилетнего ребенка ехала с превышением скорости и говорила по телефону. Слушания, скорее всего, будут проходить в суде Балашихи. Между тем защита Алисовой надеется оспорить арест, под которым она находится до 16 сентября.

Продолжавшееся около месяца расследование скандального уголовного дела о ДТП с так называемым «пьяным мальчиком» в Балашихе завершено. Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Балашихи Ольги Алисовой направлено в суд. Она обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лишения свободы. Кроме того, Волк сообщила, что Алисова в момент инцидента превышала скорость и говорила по мобильному телефону.



Расследование аварии к настоящему моменту полностью завершено. Однако вопрос о дате начала громкого судебного процесса пока остается открытым.





Так, одна из адвокатов семьи Шимко Виктория Данильченко считает, что говорить о том, на какую дату будет назначено судебное разбирательство, пока рано, поскольку материалы дела в суд еще не поступили.



«Дело передали только сегодня, поэтому требуется какое-то время, пока они дойдут. При назначении даты суда будут учитываться разные обстоятельства — сейчас лето, кто-то из представителей может быть в отпуске или отъезде, поэтому заседание могут переносить. Скорее всего, рассмотрение дела будет проходить в Балашихинском суде по месту совершения преступления, но пока точной информации нет», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru»

По словам Данильченко, защита надеется, что разбирательство будет объективным.



«Я думаю, что все будет справедливо. Мы видим, что и следствие, и суд адекватно реагируют на затягивание процесса со стороны Алисовой — в частности, срок ознакомления с материалами дела для нее был четко ограничен. Обвиняемая и так потратила на это практически месяц», — сказала юрист.



В то же время, как утверждает Данильченко, тот факт, что Алисова в момент столкновения превышала скорость и разговаривала по телефону, уже было доказано в ходе расследования дела, никакой новой информации по этому поводу не поступало.





Адвокат Алисовой Наталья Куракина не стала комментировать «Газете.Ru» предстоящий судебный процесс не стала, однако рассказала, что

ближайшая цель защиты — освободить Алисову из-под стражи.



Согласно решению суда, обвиняемая должна находиться под арестом до 16 сентября. Суд пошел на эту меру после того, как Алисова проигнорировала обязательную явку к следователю, сменила место работы и не проживала по указанному адресу. Рассмотрение апелляции пройдет в четверг, 27 июля, в Мособлсуде.





Напомним, что ранее на возможные затягивания сроков рассмотрения дела «Газете.Ru» пожаловались представители пострадавшей стороны — семьи погибшего Алексея Шимко . В итоге Тверской районный суд Москвы ограничил обвиняемой срок для ознакомления с материалами уголовного дела до 21 июля. Защита Алисовой оспорила это решение, но итогов по этому вопросу пока нет.

При этом следствие по делу о халатности продолжается. Оно было возбуждено по ст. 293 УК России по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка. Отец мальчика, Алексей Шимко, признан потерпевшим по обоим делам.





Напомним, громкая авария, в которой погиб шестилетний Алеша Шимко, произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе. Около 19.00 мальчик вместе с дедушкой возвращался с прогулки. В тот момент, когда ребенок перебегал дорогу около подъезда, его сбил автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла 31-летняя Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров. Уголовное дело по факту произошедшего правоохранительные органы возбудили только через месяц после ДТП. Вскоре после этого появились и результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которым в крови погибшего мальчика якобы оказалось 2,7 промилле алкоголя. С учетом веса ребенка, по оценкам экспертов, это говорит о том, что перед ДТП ребенок выпил примерно 100–200 граммов водки.



Во время недавнего ток-шоу на Первом канале мать Ольги Алисовой, Наталья Иванова , проживающая в городе Балашове Саратовской области, рассказала подробности о своей жизни и о своей дочери. Она заявила, что их семья самая обычная. Женщина в настоящее время живет одна в небольшом загородном доме и работает медсестрой.

«Зарплата, стыдно сказать, не больше 10 тысяч рублей, — рассказывала она. — У нас нет никакой возможности воздействовать на следствие. Мы самые обычные люди, ни о каких многомиллионных взятках речи идти не может, это просто смешно. Мы не собираемся никого «отмазывать», ни на кого давить. У нас нет для этого никаких возможностей, средств, никаких знакомых. Если Ольга виновата, она за это ответит. Но не нужно приписывать нам еще какие-то преступления».



По ее словам, Алисова стала встречаться со своим мужем Сергеем Алисовым, когда ему было 19 лет — он в этот момент уже сидел в тюрьме. «В таком возрасте нельзя быть никаким криминальным авторитетом, — рассказывала мать Алисовой. — Он только закончил техникум, собирался идти в армию. У него хорошая семья, у него были большие планы. Но он попал не в то время, не в то место: помог брату посторожить. Оказалось, что это вымогательство, что это преступная группировка, и он получил по полной программе 10 лет. И вот он до сих пор отбывает. Он очень умный интересный парень. Интеллект зашкаливает. Но Оля будет все менять, переедет, поменяет фамилию и расстанется с мужем».

