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В Москве эвакуирован ЦДМ на Лубянке
В Москве полиция эвакуировала посетителей и персонал Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Всего из здания ЦДМ, «Золотого Вавилона» и кинотеатра «Люксор» эвакуировано восемь тысяч человек. Полицейские обходят здания в поисках подозрительных предметов.
13 сентября в Москве полиция проверила в связи с анонимными сообщениями о минировании 50 объектов: торговые центры, здания вокзалов, учебных заведений, гостиниц. Речь идёт о ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе, «Афимолл-сити», «Город» на шоссе Энтузиастов, ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский», «Кожевники» и Казанском, Киевском, Ярославском, Ленинградском вокзалах. Кроме того, были эвакуированы посетители и персонал из гостиниц «Космос» и «Звёздная» на ВДНХ, «Азимут отель» на Олимпийском проспекте. Среди учебных заведений эвакуация проводилась в МГИМО, Российском экономическом университете (РЭУ) им. Г. В. Плеханова, МГМУ им. Сеченова. Всего в столице за сутки были эвакуированы 40,2 тысячи человек.
С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют аномальное количество анонимных звонков о «минировании» в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске. Только в Ставрополе полиция получила 42 сообщения о «бомбе». Полиция установила, что звонки были сделаны с помощью сервисов интернет-телефонии из разных мест в разное время. Каждый раз полиция выезжает по адресу и эвакуирует посетителей. В общей сложности по стране за последние три дня были эвакуированы порядка 150 тысяч человек из более чем 420 объектов. Предположительно, за анонимными звонками стоят члены запрещённой в России группировки «Исламское государство».
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