В Москве эвакуирован ЦДМ на Лубянке

В Москве полиция эвакуировала посетителей и персонал Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.



Всего из здания ЦДМ, «Золотого Вавилона» и кинотеатра «Люксор» эвакуировано восемь тысяч человек. Полицейские обходят здания в поисках подозрительных предметов.

