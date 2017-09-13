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В Москве эвакуировали 50 тысяч человек из-за угрозы взрывов
В Москве экстренные службы проводят проверку более чем в 30 объектах, эвакуированных после анонимных звонков с угрозами взрывов.
При этом в нескольких зданиях проверка уже завершилась. Пока ни один из поступивших звонков не получил подтверждения.
Как передает ТАСС, в общей сложности было эвакуировано более 50 тысяч человек. Анонимные звонки об угрозах взрывов поступили в 22 торговых центра, в том числе в ГУМ и "Европейский", в образовательные учреждения, среди которых МГИМО и РГСУ.
Поступила информация о "минировании" Ярославского, Киевского и Курского вокзалов.
Кроме того, один из звонивших сообщил о бомбе на Красной площади.
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