В Москве эвакуировали 50 тысяч человек из-за угрозы взрывов

В Москве экстренные службы проводят проверку более чем в 30 объектах, эвакуированных после анонимных звонков с угрозами взрывов.

При этом в нескольких зданиях проверка уже завершилась . Пока ни один из поступивших звонков не получил подтверждения.

Как передает ТАСС , в общей сложности было эвакуировано более 50 тысяч человек. Анонимные звонки об угрозах взрывов поступили в 22 торговых центра, в том числе в ГУМ и "Европейский", в образовательные учреждения, среди которых МГИМО и РГСУ.

Поступила информация о "минировании" Ярославского, Киевского и Курского вокзалов.