Источник: в МВД сообщили об угрозе взрыва на Красной площади

Правоохранительные органы Москвы получили сигнал об угрозе взрыва на Красной площади в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



"В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади", — сказал источник.



По его словам, данная информация в настоящее время проверяется.

