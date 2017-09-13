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Источник: в МВД сообщили об угрозе взрыва на Красной площади
Правоохранительные органы Москвы получили сигнал об угрозе взрыва на Красной площади в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади", — сказал источник.
По его словам, данная информация в настоящее время проверяется.
Днем 13 сентября в Москве правоохранительные органы начали получать анонимные звонки об угрозах взрыва на вокзалах и в крупных торговых центрах.
В российских городах еще с 10 сентября в экстренные службы стали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. Однако ни одно из сообщений не подтвердилось.
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