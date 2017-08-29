Дело об убийстве в Парке Горького могут переквалифицировать



Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Евгений Корчаго рассказал о перспективах громкого дела:



— Для правильной квалификации содеянного важны результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти. Если смерть наступила в результате удара, то квалификация, скорее всего, не изменится (в настоящий момент дело, насколько мне известно, возбуждено по ч. 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее смерть»). В том случае, если смерть наступила от удара при падении тела с высоты собственного роста, то действия обвиняемого должны быть переквалифицированы на статью 109, предусматривающую ответственность за неосторожное причинение смерти.

В любом случае явка с повинной и активное способствование расследованию преступления будут являться обстоятельствами, смягчающими вину, — отметил Корчаго в разговоре с Sobesednik.ru.



Напомним, 25-летний блогер из Петербурга Станислав Думкин умер 26 августа, не приходя в сознание. 13 августа его избили в Парке Горького из-за того, что он был «одет не понятиям».