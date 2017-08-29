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Открылись новые подробности убийства актера и блогера Думкина в Парке Горького
В распоряжении нашей телекомпании оказалась видеозапись драмы, которая разыгралась в столичном Парке Горького и которая уже несколько дней является предметом бурных дискуссий в обществе. Напомню, молодой человек двумя ударами кулака убил, по сути, случайного прохожего — тоже молодого мужчину. Одна из версий этого дикого преступления, которое произошло на глазах у многих свидетелей — дебоширу просто не понравился внешний вид оппонента, в том числе, и его шляпа. Но вот, как выяснилось сегодня, дело не только и не столько в этой самой шляпе.
Конфликт разгорелся в одном из самых популярных уголков Парка Горького. В какой-то момент оппонент на несколько метров отбрасывает Думкина, а когда тот снова подходит — двумя точными ударами — сбивает с ног. Стас скончался в больнице, не выходя из комы. По нашим данным, главный подозреваемый — 23-х летний Корней Макаров. Сейчас его разыскивает полиция, но молодого человека уже давно не видели ни соседи, ни друзья. Изначально считалось, что причиной драки стала шляпа — якобы она не понравилась троим нетрезвым посетителям парка Горького. Однако по нашим данным, нападавшие признались, что хотели пригласить Думкина выпить, но тот отказался, это и оскорбило хулиганов. Двоих схватили очевидцы. Третий, тот самый, что наносил удар — это 23-х летний Корней Макаров, сын актёра из сериала " Интерны" Сергея Макарова. Только осенью закончил службу в ВДВ, потом — играл в сериалах. О нём отзываются как о спокойном человеке, но друзья Думкина уверены, что Станислав первым начать конфликт никак не мог. Удивительное совпадение, но Станислав Думкин — тоже подрабатывал актёром, по некоторым данным, даже участвовал в съёмках картины отца своего предполагаемого убийцы. Также он вёл блог, за которым следили десятки тысяч подписчиков. Об этой истории стало известно только благодаря его популярности в интернете. Отец Думкина рассказал, что его сына убили, а следствие не ведёт никакого расследования.
Пристально следят за ходом расследования теперь и в общественной палате. Певица и председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая предложила главе ГУВД взять дело под личный контроль. Сотрудники Парка Горького подтверждают, что ночью охрану на дорожках заметить сложно. Здесь есть кнопки экстренного вызова оперативной группы, но где они — мне никто ответить не смог. В итоге даже двух нападавших задержали случайные свидетели. Поиски главного подозреваемого ведутся уже две недели — всё это время Макаров успешно скрывается. Следователи, видимо, разочаровавшись в обычных методах поиска, записали видеообращение, где просят главного фигуранта деле явится в отдел добровольно.
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