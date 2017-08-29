Открылись новые подробности убийства актера и блогера Думкина в Парке Горького

В распоряжении нашей телекомпании оказалась видеозапись драмы, которая разыгралась в столичном Парке Горького и которая уже несколько дней является предметом бурных дискуссий в обществе. Напомню, молодой человек двумя ударами кулака убил, по сути, случайного прохожего — тоже молодого мужчину. Одна из версий этого дикого преступления, которое произошло на глазах у многих свидетелей — дебоширу просто не понравился внешний вид оппонента, в том числе, и его шляпа. Но вот, как выяснилось сегодня, дело не только и не столько в этой самой шляпе.



Конфликт разгорелся в одном из самых популярных уголков Парка Горького. В какой-то момент оппонент на несколько метров отбрасывает Думкина , а когда тот снова подходит — двумя точными ударами — сбивает с ног. Стас скончался в больнице, не выходя из комы. По нашим данным, главный подозреваемый — 23-х летний Корней Макаров . Сейчас его разыскивает полиция, но молодого человека уже давно не видели ни соседи, ни друзья. Изначально считалось, что причиной драки стала шляпа — якобы она не понравилась троим нетрезвым посетителям парка Горького. Однако по нашим данным, нападавшие признались, что хотели пригласить Думкина выпить, но тот отказался, это и оскорбило хулиганов. Двоих схватили очевидцы. Третий, тот самый, что наносил удар — это 23-х летний Корней Макаров, сын актёра из сериала " Интерны" Сергея Макарова . Только осенью закончил службу в ВДВ, потом — играл в сериалах. О нём отзываются как о спокойном человеке, но друзья Думкина уверены, что Станислав первым начать конфликт никак не мог. Удивительное совпадение, но Станислав Думкин — тоже подрабатывал актёром, по некоторым данным, даже участвовал в съёмках картины отца своего предполагаемого убийцы. Также он вёл блог, за которым следили десятки тысяч подписчиков. Об этой истории стало известно только благодаря его популярности в интернете. Отец Думкина рассказал, что его сына убили, а следствие не ведёт никакого расследования.