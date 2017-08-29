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Задержан подозреваемый в нападении в парке Горького
Во вторник, 29 августа, правоохранители задержали Корнея Макарова, подозреваемого по делу о гибели петербуржца Станислава Думкина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Где именно был задержан Макаров, не уточняется. Ранее сообщалось, что он не появляется дома, и найти его полицейские пока не могут.
Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, избили петербуржца в парке Горького. СМИ писали, что 23-летний Корней Макаров ударил 25-летнего Станислава Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. Сообщалось, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям».
По факту случившегося завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).
Отец задержанного, актер сериала «Интерны» Сергей Макаров, заявил журналистам, что все эти дни он проверял почтовый ящик», но «повестку на допрос не приносили» ни ему, ни сыну.
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