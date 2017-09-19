Минобороны назвало провокацией кадры с ошибочным залпом вертолета по зрителям на учениях «Запад-2017»

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость, подчеркнули в пресс-службе», — цитирует пресс-службу телеканал «Звезда».



В Минобороны пояснили, что 18 сентября в ходе учений никаких происшествий, связанных с армейской авиацией, не было, а на выложенных в соцсети видео зафиксирован другой эпизод. Минобороны указывает, что инцидент случился в другой период времени в ходе отработки экипажами военных вертолетов упражнений по поражению наземных целей.



Система наведения одного из вертолета ошибочно захватила цель и неуправляемая ракета повредила грузовой автомобиль без людей, рассказали в Минобороны.

