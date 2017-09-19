ЧП на учениях «Запад-2017»: ракеты попали в зрителей

Во время учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» боевой вертолет Ка-52 случайно выпустил залп по зрителям. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника 66.RU, инцидент произошел «вчера или позавчера». В результате несколько человек получили ранения. Два человека были госпитализированы.

Как отмечает источник, это случилось незадолго до визита на полигон президента РФ Владимира Путина. «Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля», — рассказал он, добавив, что пострадали, скорее всего, журналисты.

По данным «Фонтанки», утром 19 сентября в интернете появились несколько роликов с учений. Издание уточняет, что на кадрах видно , как у «военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть он выстрелил не по цели».

По информации «Фонтанки», в инциденте разбираются военные следователи. Возможно, они возбудят дело по статье о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября. В них задействованы около 12,7 тысячи военнослужащих.