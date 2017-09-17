Первый этап совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017» завершен. Солдаты отбивали сухопутные и воздушные атаки, уничтожали диверсантов и разминировали местность.

70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 10 боевых кораблей и почти 13 тысяч военнослужащих принимают участие в масштабных учениях «Запал 2017». Бойцы пробуют свои силы в Ленинградской и Калининградской областях, а также — в рамках совместных учений — на территории другого государства, Белоруссии. Задействованы, пожалуй, многие виды войск если не все. Саперы с собаками проводят разминирование местности — прощупывают с миноискателями каждый сантиметр на наличие взрывчатки.

Войска отрабатывают самые разные сценарии — поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп. Эти учения проводятся не только для сержантов и лейтенантов, но и для высшего офицерского состава. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Белоруссия генерал-майор Олег Белоконев поясняет: «К исходу сегодняшнего дня будет создана группировка и мы перейдем ко второму этапу нашего учения, более активному. Это управление созданными группировками войск. Офицеры имеют высокую квалификацию и подготовлены по всем направлениям своей деятельности».

В Ленинградской области экипажи истребительной авиации Воздушно-космических сил отработали сопровождение самолетов дальней авиации. Экипажи на самолетах Су-35С после взлета получали координаты полета дальних бомбардировщиков и сопровождали их до аэродрома в Ленинградской области.

В Калининградской области сухопутные подразделения Балтийского флота отработали тактику и ведение обороны при соприкосновении с противником, а уже на полигоне мотострелки отражали атаки условного противника — и по сценарию — вовлекали его в так называемый «огневой мешок». В операции участвовала артиллерия и танковые отряды.

Учения проводятся в воздухе, на земле и на воде. Около 20 кораблей и судов Балтфлота вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения тактических задач. Там они готовятся к противолодочной и противовоздушной обороне.

После окончания учений, которые завершатся 20 сентября, все бойцы вернутся в постоянные места своей дислокации и уже там продолжат отработку всех боевых навыков.