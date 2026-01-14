Каким был Игорь Золотовицкий

Газета.Ru
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова, 2021 год
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Актер театра-студии "Человек" Игорь Золотовицкий, 1989 год
© Олег Ласточкин/РИА Новости
Игорь Золотовицкий, 2006 год
© Tatiana Morozova/Global Look Press
Игорь Золотовицкий у себя дома, 2006 год
© Natalia Shakhanova/Global Look Press

Игорь Золотовицкий со своей женой и детьми у себя дома, 2006 год
© Natalia Shakhanova/Global Look Press
Игорь Золотовицкий с супругой, актрисой и режиссером Верой Хорыбиной и сыновьями Алексеем (в центре на втором плане) и Александром перед началом премьеры фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" в кинотеатре "Октябрь", 2008 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Игорь Золотовицкий в роли Игоря и Сергей Беляев в роли Четвертого друга (слева направо) в сцене из спектакля "Дом" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Сергея Пускепалиса в Московском художественном театре имени А.П. Чехова, 2011 год
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Янина Колесниченко, Игорь Золотовицкий и Светлана Иванова-Сергеева (слева направо) на показе спектакля "Иллюзии" по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке Виктора Рыжакова на сцене МХТ им.А.П.Чехова, 2015 год
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Композитор и театральный деятель Василий Немирович-Данченко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков и артист Игорь Золотовицкий (слева направо) во время открытия памятника основателям Московского Художественного театра Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, 2014 год
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин и директор Центрального Дома актера имени А.А.Яблочкиной, актер Игорь Золотовицкий (справа) на премьере фильма "День выборов 2" режиссера Александра Баршака в кинотеатре "Москва", 2016 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Игорь Золотовицкий во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, 2018 год
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий на премьере спектакля Дмитрия Маликова "Перевернуть игру" в Московском государственном театре Эстрады, 2016 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек, 2019 год
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Паулина Андреева в роли Роксаны и Игорь Золотовицкий в роли Графа де Гиша на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" в постановке режиссера Егора Перегудова на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2022 год
© Владимир Федоренко/РИА Новости

Руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский, Народный артист России, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ, Народный артист РФ Игорь Золотовицкий и народный артист России, художественный руководитель Театра Наций, соучредитель Благотворительного фонда "Артист" Евгений Миронов (слева направо) на церемонии открытия мемориальной доски в честь выдающихся актеров театра и кино, народного артиста СССР Анатолия Кторова и народной артистки РСФСР Веры Поповой у дома №12 по Брюсову переулку, 2023 год
© Светлана Шевченко/РИА Новости
Игорь Золотовицкий, 2021 год
© Артем Геодакян/ТАСС
Игорь Золотовицкий и актриса Александра Захарова на вечере-открытии "Листая листья октября" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной, 2023 год
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Игорь Золотовицкий на пресс-конференции, посвященной 70-летию Школы-студии МХАТ и презентации книги "Семейный альбом 60+10" в Москве, 2013 год
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова, 2022 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Игорь Золотовицкий в роли в сцене из спектакля автора и режиссера Евгения Гришковца "Весы" во время прогона на Малой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, 2017 год
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ имени А.П. Чехова в Москве, 2025 год
© Алексей Никольский/РИА Новости
Игорь Золотовицкий (1961-2026)
© Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий скончался в Москве в возрасте 64 лет.

По данным ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Как уточняет Mash, артист страдал от рака желудка и 10 января попал в отделение хирургии с обострением.

Золотовицкий родился в Ташкенте и с подросткового возраста увлекался театром. Сначала, не сумев поступить в театральный вуз в Москве, он работал слесарем на ташкентском заводе. Но затем все же был принят в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1983 году. Спустя шесть лет он присоединился к преподавательскому составу школы, а в 2013-м возглавил ее в качестве ректора — и оставался на посту до самой смерти.

Также Золотовицкий играл в кино и театре. Его фильмография насчитывает более 90 ролей. В частности, он появлялся в фильмах «Такси-блюз» (1990), «Сочинение ко Дню Победы» (1998), «Мама» (1999), «Заяц над бездной» (2006), «Одесский пароход» (2019), сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Вы все меня бесите», «Библиотекарь» и многих других. Последней ролью Золотовицкого на экране стал цыганский барон Червоня в сериале «Цыгане. Улица Шекспира».

В театре же он продолжал служить до последнего — спектакли с его участием были отменены лишь за 1,5 месяца до кончины. По информации SHOT, постановку «Винни-Пуховские чтения», в которой Золотовицкий играл ведущего, сначала отменили 21 ноября и 28 ноября, затем — 27 декабря, 5 и 8 января. Также 28 ноября был отменен спектакль «Дом» в МХТ имени Чехова.

