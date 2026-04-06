«Нас обожают девочки и бабушки»: солисту «Иванушек» Кириллу Андрееву — 55

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, 2005 год
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Группа «Иванушки International» во время записи новогоднего концерта для телеканала «Муз-ТВ», 2006 год
© Юрий Самолыго/ТАСС
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в паре с победительницей турниров серии Гран-при Мариной Копыловой во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год
© Георгий Бучукури/ТАСС
Певцы Сосо Павлиашвили и Кирилл Андреев, 2008 год
© Anton Belitsky/Global Look Press

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в подмосковном парке «Яхрома», 2010 год
© Валерий Мельников/РИА Новости
Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перед началом концерта «Старые песни о главном» в Государственном Кремлевском дворце, 2008 год
© Григорий Сысоев/ТАСС
Солисты группы «Иванушки International» Олег Яковлев (1969-2017), Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Кремлевском дворце, 2011 год
© Наталья Колесникова/ТАСС
Участницы группы «Фабрика» Катя Ли, Александра Савельева, Ирина Тонева и солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, 2010 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев во время показа коллекции коньков дизайна фигуристки Анастасии Гребенкиной «В мире животных», 2010 год
© Владимир Астапкович/ТАСС

Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Олег Яковлев (1969-2017) и Андрей Григорьев-Апполонов перед началом выступления на церемонии награждения лауреатов премии «Марка №1 в России» в Государственном Кремлевском дворце, 2011 год
© Максим Новиков/ТАСС
Певец Кирилл Андреев и балерина Анастасия Волочкова, 2011 год
© Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, 2012 год
© Александра Мудрац/ТАСС
Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки «Муз-ТВ» в Москве, 2014 год
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Певец Кирилл Андреев с женой Лолитой и сыном Кириллом, 2015 год
© Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певцы Олег Яковлев (1969-2017) и Кирилл Андреев, 2015 год
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко (слева направо) выступают на музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, 2019 год
© Алексей Майшев/РИА Новости
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов (слева направо) во время выступления в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2022 год
© Артем Геодакян/ТАСС
Актер Михаил Галустян и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев на премьере фильма «Баба Яга спасает мир» в Москве, 2023 год
© Софья Сандурская/ТАСС
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и его супруга Лолита, 2024 год
© Артем Геодакян/ТАСС

Певец Кирилл Андреев на международном музыкальном конкурсе «Новая волна» в Казани, 2025 год
© Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев во время пресс-подхода перед началом спектакля «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского в мультимедийных декорациях на сцене Национального центра «Россия», 2024 год
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве, окончил Московский радиомеханический техникум. В 1989–1991 годах проходил службу в артиллерийских войсках во Владимирской области. После армии увлекся бодибилдингом, что помогло ему начать карьеру в рекламе и попасть в модельное агентство Slava Zaitsev, а затем пройти обучение в школе моделинга в США.

В период модельной карьеры он снялся в клипах Светланы Владимирской и Лаймы Вайкуле. В агентстве Зайцева он познакомился с Натальей Ветлицкой, которая представила его продюсеру Игорю Матвиенко.

Андреев успешно прошел кастинг в «Иванушки International» с песней на стихи Игоря Сорина «Понимаешь» и вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым стал одним из постоянных участников коллектива. В составе группы он записал несколько альбомов и сборников.

Несмотря на то что у «Иванушек» такой популярности, как раньше, уже нет, у группы все равно есть преданные поклонники, рассказывал Андреев.

«Того сумасшествия больше нет. Волна «Иванушкомании» прошла. Но и сегодня, как бы это высокопарно ни звучало, мы имеем народную любовь. Нас обожают и девочки, и бабушки», — говорил исполнитель.

Помимо работы в группе, артист участвовал в телепроектах, снимался в эпизодах фильмов и развивал сольную карьеру. В 2009 году вышел его альбом «Я продолжаю жить…», а с 2010 года он выступает с сольной программой.

В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Андреев рассказывал, что в 1996 году у него был роман с певицей Жанной Фриске, которая тогда выступала в группе «Блестящие». Однако из-за занятости отношения артистов были непродолжительными. Кроме того, Андреев встречался с участницей группы «Стрелки» Марией Корнеевой.

В 1999-м Кирилл Андреев познакомился со своей будущей женой Лолитой Аликуловой, а уже в следующем году у них родился сын.

В 50 лет Кирилл Андреев впервые стал дедушкой — у его сына родилась дочь. Вторая внучка у солиста «Иванушек» появилась в январе 2025 года.