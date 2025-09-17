Чебурашка вывозит: лучшие мемы об iPhone 17

Каждый год в начале сентября миллионы людей по всему миру замирают в ожидании у экранов, чтобы увидеть очередной релиз от компании Apple. Событие традиционно разделяет аудиторию на два противоборствующих лагеря. Для первых — новый iPhone — это образ жизни и долгожданное обновление, ради которого можно провести несколько дней в очереди. Для других это повод раскритиковать творение легендарного Стива Джобса и посетовать на непомерную алчность компании, готовой продавать ремешок для смартфона за 5000 рублей.

Помимо бурных споров, вслед за релизом свежего iPhone в сети появляется огромное количество интернет-шуток. По традиции, мы отобрали лучшие мемы, которые отражают самые яркие и спорные инновации популярного смартфона — в галерее «Рамблера».