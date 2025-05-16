«Галилео» нашего времени: Александру Пушному — 50 лет

Александр Котлеткин
Slide 1 of 15
Телеведущий Александр Пушной во время съемок программы "Хорошие шутки" в театре на Малой Бронной, 2006 год
1/12
Телеведущий Александр Пушной во время съемок программы "Хорошие шутки" в театре на Малой Бронной, 2006 год 
© ТАСС
Александр Пушной в холле "Ренессанс Москва Монарх Центра" перед торжественной церемонией награждения победителей "ТЭФИ-2010" в категории "Профессии"
2/12
Александр Пушной в холле "Ренессанс Москва Монарх Центра" перед торжественной церемонией награждения победителей "ТЭФИ-2010" в категории "Профессии" 
© РИА Новости
Телеведущий Александр Пушной в "Le Meridien Moscow Country Club" на вечеринке по случаю 12-летия радиостанции "Серебряный дождь", 2007 год
3/12
Телеведущий Александр Пушной в "Le Meridien Moscow Country Club" на вечеринке по случаю 12-летия радиостанции "Серебряный дождь", 2007 год 
© ТАСС
Телеведущий Александр Пушной выступает на сцене клуба "Зал Ожидания", 2011 год
4/12
Телеведущий Александр Пушной выступает на сцене клуба "Зал Ожидания", 2011 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Телеведущий Александр Пушной во время церемонии открытия IV Главного сибирского фестиваля робототехники "Робосиб" 2016 в "Сибэкспоцентре" в Иркутске, 2016 год
5/12
Телеведущий Александр Пушной во время церемонии открытия IV Главного сибирского фестиваля робототехники "Робосиб" 2016 в "Сибэкспоцентре" в Иркутске, 2016 год 
© РИА Новости
Ведущий научно-популярного шоу "Эксперименты" телеканала "СТС" Александр Пушной, 2022 год
6/12
Ведущий научно-популярного шоу "Эксперименты" телеканала "СТС" Александр Пушной, 2022 год 
© РИА Новости
Фотография из соцсетей Александра Пушново
7/12
Фотография из соцсетей Александра Пушново 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Александра Пушново
8/12
Фотография из соцсетей Александра Пушново 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Александра Пушново
9/12
Фотография из соцсетей Александра Пушново 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фотография из соцсетей Александра Пушново
10/12
Фотография из соцсетей Александра Пушново 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Александра Пушново
11/12
Фотография из соцсетей Александра Пушново 
© Соцсети
Кадр из научно-популярной телепередачи "Галилео"
12/12
Кадр из научно-популярной телепередачи "Галилео" 
© СТС

16 мая исполнилось 50 лет Александру Пушному — одному из самых популярных телеведущих современности.

Александр Пушной родился в 1975 году в Новосибирске, в интеллигентной семье. Его отец — Борис Пушной занимался кибернетикой, а мать Нина Пушная, работала экономистом.

Когда Александру исполнилось семь лет, его отдали в музыкальную школу, где он пять лет занимался по классу фортепиано. Также он умеет играть на 7-струнной и 6-струнной гитаре. Сейчас Пушной всерьез увлекается рок-музыкой, дает концерты, записывает каверы и композиции собственного сочинения, в том числе для компьютерных игр и фильмов.

В университетские годы Александр стал одним из самых ярких участников КВН, где выступал в командах «НГУ», «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта». К слову, будущий телеведущий не только шутил, но и отлично учился. У Александра дипломы бакалавра и магистра по физике.

В 1999 году началась его телевизионная карьера. Пушного пригласили на работу на телеканал «ТВ-6», где он был участником и композитором в программе «БИС». Затем Александр работал режиссером программы «Всегда готовь!», которая выходила на канале ДТВ до 2004 года. Позже Пушной стал соведущим в проекте «Хорошие шутки» на канале СТС.

Но особую популярность ему принесла работа над научно-познавательной передачей «Галилео». В эфире программы Пушной проводил химические и физические опыты, комментировал события из мира науки.

«Мне приятно, что я ассоциируюсь у людей со знаниями, но в то же время иногда думаю, что взял на себя лишнюю ответственность, потому что иногда ко мне приходят ребята и говорят, что из-за меня пошли в институт на техническую специальность. Хотя если им это нравится, то я только рад», — рассказывал Александр в интервью журналистам.

Всего за свою карьеру Пушной стал автором и участником более двух десятков телепередач, снимался в кино и озвучивал персонажей мультфильмов.

Как менялся «Галилео» нашего времени — в галерее «Рамблера».

Общество
Фото