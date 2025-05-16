16 мая исполнилось 50 лет Александру Пушному — одному из самых популярных телеведущих современности.

Александр Пушной родился в 1975 году в Новосибирске, в интеллигентной семье. Его отец — Борис Пушной занимался кибернетикой, а мать Нина Пушная, работала экономистом.

Когда Александру исполнилось семь лет, его отдали в музыкальную школу, где он пять лет занимался по классу фортепиано. Также он умеет играть на 7-струнной и 6-струнной гитаре. Сейчас Пушной всерьез увлекается рок-музыкой, дает концерты, записывает каверы и композиции собственного сочинения, в том числе для компьютерных игр и фильмов.

В университетские годы Александр стал одним из самых ярких участников КВН, где выступал в командах «НГУ», «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта». К слову, будущий телеведущий не только шутил, но и отлично учился. У Александра дипломы бакалавра и магистра по физике.

В 1999 году началась его телевизионная карьера. Пушного пригласили на работу на телеканал «ТВ-6», где он был участником и композитором в программе «БИС». Затем Александр работал режиссером программы «Всегда готовь!», которая выходила на канале ДТВ до 2004 года. Позже Пушной стал соведущим в проекте «Хорошие шутки» на канале СТС.

Но особую популярность ему принесла работа над научно-познавательной передачей «Галилео». В эфире программы Пушной проводил химические и физические опыты, комментировал события из мира науки.

«Мне приятно, что я ассоциируюсь у людей со знаниями, но в то же время иногда думаю, что взял на себя лишнюю ответственность, потому что иногда ко мне приходят ребята и говорят, что из-за меня пошли в институт на техническую специальность. Хотя если им это нравится, то я только рад», — рассказывал Александр в интервью журналистам.

Всего за свою карьеру Пушной стал автором и участником более двух десятков телепередач, снимался в кино и озвучивал персонажей мультфильмов.

Как менялся «Галилео» нашего времени — в галерее «Рамблера».